Klein lichtpuntje voor Laura en Pim: geen leukemie in beenmerg meer

TILBURG - Eindelijk een lichtpuntje voor Laura en Pim uit Tilburg. Na de tweede chemokuur is er geen leukemie meer in het beenmerg van Pim Trommelen gevonden. "Deze boost was zeker nodig," zo schrijft Laura van der Weide op Facebook. Maar het stel viert nog geen feest. "We zijn heel voorzichtig. Nu moet het beenmerg zich goed gaan herstellen. We zoeken nog steeds naar een donor dus ik hoop zo erg dat er iemand tussen zit."

Na het goede nieuws werd Pim heel ziek, zijn vriendin heeft daarom vrijdagnacht in het Rotterdamse ziekenhuis geslapen. "We hebben het nog niet echt laten bezinken want vannacht was heel hectisch en nu zijn we beide op onze eigen manier aan het bijkomen. Ook willen we iedereen bedanken voor alle lieve kaartjes en steun. In deze tijd merken we hoeveel lieve mensen er zijn."

LEES OOK: Ziekte gooide het leven van Laura en Pim uit Tilburg volledig overhoop: 'Alsjeblieft help ons'

Stamceldonoren

Het stel kwam in mei in het nieuws omdat Laura een emotionele oproep op social media plaatste, waarin ze schreef over de ziekte van haar vriend. "In de strijd tegen leukemie zoekt Pim een donor die hem nieuwe bloedcellen kan geven. " Haar bericht werd tienduizenden keren gedeeld. De oproep leverde 30.000 nieuwe stamceldonoren op die zich hebben aangemeld, aldus het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. Buitenlandse kranten besteedden er aandacht aan, maar ook bijvoorbeeld de NOS.