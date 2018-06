Twee doden bij ongeluk op A16, weg richting Antwerpen is dicht

BREDA - Bij een zwaar ongeluk op de A16 zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen om het leven gekomen. De weg is dicht tussen Breda en knooppunt Galder.

Bij het ongeluk, dat gebeurde rond halfvier, waren meerdere voertuigen betrokken. Veel hulpdiensten werden opgeroepen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Spookrijder

Verkeer richting Antwerpen wordt door Rijkswaterstaat geadviseerd om te rijden via Oosterhout en de A59, A27 en de A58 te nemen.

De ANWB waarschuwde kort voor het ongeluk voor een spookrijder op de A16. Of er een verband is met het ongeluk, is niet bekend.