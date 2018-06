Automobilist crasht, rijdt lantaarnpaal uit de grond en verdwijnt

De ravage op de Dreefseweg was aanzienlijk. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

KAATSHEUVEL - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag gecrasht op de Dreefseweg in Kaatsheuvel. De auto reed een lantaarnpaal uit de grond en kwam zwaar beschadigd tot stilstand.

Buurtbewoners werden rond twee uur wakker van de harde klap.

Onvindbaar

Toen ze gingen kijken, was de bestuurder van de auto nergens te bekennen. De gewaarschuwde politie is naar het huis gereden waar de automobilist zou moeten wonen, maar ook daar was 'ie niet.

De zwaar beschadigde auto is door een takelbedrijf opgehaald.