Vrouw opgepakt na neersteken van partner in vakantiewoning

VALKENSWAARD - Een 30-jarige vrouw uit Valkenswaard is zaterdagavond aangehouden omdat ze haar partner heeft neergestoken met een mes. De vrouw raakte zelf ook gewond. Het stel is samen naar het ziekenhuis gebracht.

Toen de vrouw weer naar huis mocht, is ze aangehouden door de politie. De man ligt nog in het ziekenhuis.

Ruzie

De twee kregen zaterdagmiddag ruzie in een vakantiewoning. Tijdens die ruzie werd gestoken met een mes. Daarbij raakten ze allebei gewond.

De vrouw hoefde niet in het ziekenhuis te blijven. Hoe het met de man gaat is niet bekend. De politie doet onderzoek naar wat er gebeurd is in de vakantiewoning.