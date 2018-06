Kerncentrale Doel ligt helemaal stil na wéér een defect

DOEL - De kerncentrale in Doel ligt volledig stil. Na een defect in kernreactor Doel 4 werd die reactor automatisch afgesloten. Dat betekent dat nu de hele kerncentrale stil ligt,

Eind april werd er nog een lek ontdekt in een andere reactor, die vervolgens maandenlang dicht moest.

Ongevaarlijk

Het defect in deze reactor is volgens de Belgische media in een niet-nucleair deel van de centrale. Een woordvoerster van de kerncentrale zei dat de uitschakeling een standaardprocedure is en dat er geen gevaar is voor de omgeving. Waarschijnlijk start de reactor zondagavond weer op.

De centrale in Doel wordt in 2025 definitief gesloten.