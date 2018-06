Dronken vrouw scheurt met 119 kilometer per uur door Eindhoven

EINDHOVEN - De politie heeft in Eindhoven het rijbewijs ingenomen van een Belgische vrouw. De vrouw reed met 119 kilometer per uur over de Aalsterweg in Eindhoven. De maximale snelheid is daar 50 kilometer per uur.

Nadat ze was aangehouden moest ze blazen voor alcoholcontrole. Ze blies 340 ug/l. Dat is een stuk meer dan de maximaal toegestane 220 ug/l.