Carwrapping is hip, in een handomdraai krijgt je auto een nieuwe look

NIEUWKUIJK - Carwrapping, het inpakken van auto’s met folie, is ongekend populair. Een kop van een arend op de motorkap, een Porsche 918 Spyder omtoveren tot een 'politieauto' of je auto in zijn geheel matgrijs en rood maken, bij reclamebedrijf Vermeulen & Vermeulen in Nieuwkuijk draaien ze hun hand er niet voor om.

“Ik ben het reclamebedrijf samen met mijn vader begonnen. We hebben in het verleden ontzettend veel reclameborden gemaakt. Omdat ik een autogek ben, hebben we de focus ook op de belettering van auto’s gelegd”, zegt Marcel Vermeulen in de reportage die Booming Brabant maakte.







Vanuit die belettering zijn ook de carwraps ontstaan. Vermeulen: “Het is een specialisme geworden. We hebben al enkele duizenden wraps afgeleverd. Veel klanten willen met een afbeelding een persoonlijke tint aan hun auto geven. Ook unikleuren zoals matgrijs en rood zijn ook populair. Een trend is nu om chroomonderdelen van de auto glanzend zwart te maken.” Aan het wrappen komt geen spuitwerk te pas, de auto wordt met folie bewerkt.

Vorige maand is het bedrijf opgenomen in Guiness Book of World Records. Samen met twee collega-bedrijven slaagden ze erin om binnen 37 minuten een auto te wrappen. Deze tijd was twee minuten sneller dan het oude record.