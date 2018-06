Harrie Smolders eindigt als tweede bij Grote Prijs van Cannes

LAGE-MIERDE - Springruiter Harrie Smolders uit Lage-Mierde is zaterdagavond met zijn paard Emerald als tweede geëindigd bij de Grote Prijs van Cannes. Hij moest in de barrage alleen de Zweed Peder Fredricson voor laten gaan.

Na zeven van de zestien wedstrijden staat Smolders zesde in het algemeen klassement, meetellend voor de Global Champions Tour. Smolders heeft al een startbewijs op zak voor de finale van deze Tour, die in december in Praag wordt gehouden.

De beste Nederlander na Smolders was Jur Vrieling. Hij eindigde met Glasgow als vierde in Cannes. Maikel van der Vleuten uit Geldrop eindigde als 21e met zijn paard Idi Utopia.

In totaal was er maar liefst 300.000 euro aan prijzengeld te verdelen.