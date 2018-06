De Droomvlucht in de Efteling bestaat 25 jaar, zijn dit de grootste fans?

KAATSHEUVEL - Het is zondag feest in de Efteling. De Droomvlucht bestaat namelijk 25 jaar. Na al die jaren is de attractie nog steeds geliefd bij de bezoekers van het park en zijn veel mensen fan van de Droomvlucht.

Zo ook de familie Flierman uit Utrecht. Ze gaan zeker een paar keer per jaar naar de Efteling. Een rondje in de Droomvlucht mag dan niet ontbreken. Vooral moeder Daisy en dochter Emma zijn fan. "Ik vind het echt de mooiste attractie in de wereld", vertelt Daisy. "Ik was een jaar of 9 of 10 toen de Droomvlucht open ging en de eerste keer dat ik er in stapte dacht ik al 'wauw'. Dat was toen echt heel bijzonder."

Lievelingself

De 5-jarige Emma vindt vooral de elfjes in de Droomvlucht heel mooi. "Vooral die op de schommel", vertelt ze vol enthousiasme. "Die heeft allemaal bloemetjes in d'r haar en op de schommel." En dat ze dat elfje heel mooi vindt, is te merken als het meisje een ritje maakt in de attractie. "Kom hier jij, kom hier jij. Ik wil jou", roept ze naar haar lievelingself.

Daisy kijkt met een twinkeling in haar ogen naar haar dochter die enthousiast schreeuwt naar het elfje. "Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Dat zij nu dat gevoel heeft dat ik ook had als klein meisje."