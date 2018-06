Fietser overleden na botsing met auto in Moergestel

Fietser overlijd na aanrijding met auto in Moergestel. (Foto: Jack Brekelmans)

MOERGESTEL - Een fietster is zondagmiddag overleden na een botsing met een auto in Moergestel. Het ongeval gebeurde rond drie uur op de Akkerweg.

Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet meer baten. De vrouw maakte deel uit van een groepje fietsers en stak volgens een ooggetuige als laatste over. Waarschijnlijk heeft ze de auto over het hoofd gezien.

Er is slachtofferhulp aangeboden aan de omstanders.

Onderzoek

De Akkerweg, de grote doorgaande weg van Moergestel, is afgesloten met zwarte schermen. De politie doet nog onderzoek op de plek van het ongeval. Waarschijnlijk zal dat onderzoek nog twee uur duren, en gaat de weg rond acht uur weer open.

Dit is al het derde ongeval met een dodelijke afloop dit weekend. In totaal vielen er vier verkeersdoden. Een spookrijder veroorzaakte een ongeluk op A16 bij Breda, waarbij er twee doden vielen. En bij Made schoten er twee auto de weg af, het weiland in. Daarbij overleed een 16-jarige bijrijder.