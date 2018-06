Mathieu van der Poel wint Ronde van Limburg

HOOGERHEIDE - De mountainbike moet Mathieu van der Poel dan door een polsblessure even aan de kant laten staan, dat wil niet zeggen dat hij het fietsen kan laten. De Brabander die na het veldritseizoen succesvol zijn heil zocht in het mountainbiken, is weer te zien op de weg. Zondag reed hij mee met de 67ste Ronde van Limburg in België. Na tweehonderd kilometer versloeg hij sprinter Nacer Bouhanni bij de eindsprint in Tongeren. De Belg Tim Merlier eindigde bij de eendaagse koers als derde.

Voor de 23-jarige renner van Corendon-Circus is het dit seizoen zijn eerste wegwedstrijd in België. Vorige week reed Van der Poel ook al mee in de Boucles de la Mayenne in Frankrijk, waar hij voor het tweede jaar op rij de eindzege pakte.

In 2014 wist Van der Poel in Belgisch Limburg zijn eerste profzege ooit te boeken op de weg. Hij was toen 19 jaar oud.