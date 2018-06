Thuiswedstrijd voor Letse bakkenist van Etienne Bax: 'We zijn met open armen ontvangen'

BERGEIJK - Etienne Bax en zijn Letse bakkenist Kaspars Stupelis zijn tweede geworden bij de Grand Prix in het Letse Cesis. De Belg Marvin van Luchene en de Nederlandse bakkenist Ben van den Bogaart waren net iets beter.

Beide teams haalden 47 WK-punten binnen, maar door betere prestaties in de tweede manche wonnen Van Luchene en zijn bakkenist de Grand Prix-zege.

Met name voor Stupelis was het een bijzonder weekend. Celis ligt op slechts op een half uur rijden van zijn geboortedorp Vecpiebalga, waardoor er veel familie, vrienden en sponsors aanwezig waren. "Dat was geweldig voor hem en voor ons. We zijn met open armen ontvangen en hoorden de mensen langs de kant schreeuwen", zegt Etienne Bax tegen Omroep Brabant. "De Letse fans zijn sowieso heel fanatiek."

"We hebben een heel mooi weekend gehad, met goede rondetijden. Eigenlijk ging het hartstikke goed, ook zondag. Alleen bij de tweede manche ging de start niet goed en waren we slecht weg. Vanaf het middenveld wisten we nog terug naar voren te komen, al was dat niet makkelijk. Uiteindelijk hebben we het gat nog grotendeels dichtgereden, maar zij waren net tien seconde sneller. Het heeft niet zo mogen zijn, maar na alle blessures zijn we op de goede weg terug."