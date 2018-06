37-jarige man overleden na ongeluk A59 bij Made, al eerder overleed 16-jarige bijrijder

Na een 16-jarige bijrijder is er nu ook een 37-jarige man overleden door het ongeluk op A59 bij Made.

MADE - Op de A59 bij Made vlogen zaterdagavond twee auto's van de weg. Een 16-jarige bijrijder overleed ter plekke. Een bekende van de familie laat nu weten dat de bestuurder van de tweede auto, een 37-jarige man uit Etten-Leur, ook is overleden. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

"Mijn neef is vanmiddag naar het ziekenhuis gegaan om afscheid te nemen van zijn beste vriend," vertelt de bekende van de familie tegen Omroep Brabant. "Er is voor gekozen om hem te laten gaan, zijn verwondingen waren te ernstig. Er was geen hoop meer."

De man uit Etten-Leur liep een gebroken nek en twee klaplongen op door het ongeluk. Na het ongeval werd hij direct met spoed naar het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar is hij uiteindelijk overleden.

LEES OOK: Jongen (16) overleden bij ongeval op A59 bij Made, 18-jarige plaatsgenoot is verdachte

Ongeluk

Volgens de bekende van de familie reed de man uit Etten-Leur samen met een vriend naar huis. De man reed in zijn eigen auto. De vriend reed in een andere auto voor hem. Door nog onbekende oorzaak raakten de twee wagens samen met een derde voertuig van de weg.

In derde auto zaten een 18-jarige en een 16-jarige man uit Oosterhout. De 16-jarige man overleed ter plekke. De 18-jarige man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is door de politie als verdachte aangemerkt.

Zwarte Volkswagens

De twee auto's, beide een zwarte Volkswagen Golf, reden richting Zonzeel. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en vraagt getuigen die de auto's kort voor het ongeval hebben zien rijden of het ongeluk hebben zien gebeuren, zich te melden.

Mocht er iemand dashcambeelden hebben gemaakt van de situatie op de weg, dan wil de politie die graag inzien.