Man die overleed door spookrijder op A16 is oud-imam Abdullah Haselhoef

BREDA - De man die zaterdagnacht is overleden door een zwaar ongeluk op de A16, is oud-imam Abdullah Haselhoef. Het ongeluk bij Breda werd volgens de politie vermoedelijk veroorzaakt door een spookrijder.

Abdullah Haselhoef kreeg nationale bekendheid na de aanslagen van 11 september 2001. Toen verscheen hij regelmatig in de media als woordvoerder van de moslimgemeenschap.

Volgens de NOS zou Haselhoef om het leven zijn gekomen bij het auto-ongeluk dat zaterdagnacht op de A16 bij Breda plaatsvond. Bij het ongeval, dat gebeurde rond halfvier, waren meerdere voertuigen betrokken. Wijkagent Richard Konings noemde het 'zeer heftig'.

Abdullah Haselhoef kwam in 2007 in opspraak toen bleek dat hij geen imam-opleiding had gevolgd. Verder veroorzaakte hij opschudding toen hij zei dat homo's volgens de Koran de doodstraf moeten krijgen.

Naast Haselhoef is er een tweede chauffeur om het leven gekomen bij het auto-ongeluk op de A16. Een aantal andere voertuigen raakte beschadigd omdat die bestuurders niet op tijd konden uitwijken.