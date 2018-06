Zwaargewonde door steekpartij op AZC in Grave, slachtoffer naar het ziekenhuis

SOMEREN - Op het asielzoekerscentrum (AZC) in Grave is zondagavond iemand neergestoken. De persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De steekpartij gebeurde zo rond half negen zondagavond aan het Intendanceplantsoen in Velp. Wat er zich precies heeft afgespeeld op het AZC, is voorlopig nog niet duidelijk.

De politie doet onderzoek naar de situatie en is op zoek naar een mogelijke verdachte. De recherche hoort momenteel diverse ooggetuigen om een beeld te krijgen van de situatie. Later meer informatie.