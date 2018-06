Bryan Smeets naar Top Oss: 'Zin om volgend seizoen te gaan knallen'

OSS - Top Oss heeft middenvelder Bryan Smeets (25) binnengehaald. De aanvallende middenvelder tekent een contract voor één jaar met daarin een optie voor een extra seizoen.

In een grappig filmpje op Twitter maakt de voetbalclub de komst van Smeets bekend. Eerst komen als parodie op datingapp Tinder andere spelers langs met foto's en teksten. De club legt met gevoel voor humor uit waarom die spelers het niet geworden zijn.

Ferdi Kadioglu (NEC) bleek 'onhaalbaar', Sander Calabro (35) was 'te oud', Regilio Jacobs is volgens de makers van het filmpje 'te druk met randzaken', Niek Vossebelt valt af omdat hij 'een Bosschenaar is' en Joel Thomas is 'ondertussen verliefd geraakt op een andere club'.

Met Bryan Smeets was er echter wel een goede (Tinder)match, aldus de club. "Ik ben ontzettend blij om speler te zijn van Top Oss. Ik heb zin om komend seizoen met jullie te gaan knallen", vertelt de middenvelder.

Geen transfersom

Smeets was clubloos nadat hij eerder onder meer voor De Graafschap en Cambuur speelde. Er hoeft dus geen transfersom betaald te worden.

“Je wilt altijd spelers halen uit een zo hoog mogelijke categorie. Dat is met Bryan zeker gelukt”, reageert algemeen directeur Peter Bijvelds. “Bryan heeft in de top van de Jupiler League en op het hoogste niveau zijn waarde al bewezen.”

Geen twijfel

Dat hij bij Cambuur niet helemaal uit de verf is gekomen, zorgde bij Bijvelds voor geen enkele twijfel. “Nadat een verkoop naar het buitenland afketste, heeft hij daar te lang mee gezeten en is het niet geworden wat beide partijen ervan gehoopt hadden. Bryan is een enthousiaste, openhartige en gevoelige kerel. Nu is het aan ons samen om die eigenschappen positief in te zetten en dan weet ik zeker dat hij in Oss het verschil gaat maken.”