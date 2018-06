Beste standbeeld komt uit Oss, Krist is Nederlands kampioen: 'Mensen twijfelen of ik echt ben'

OSS - Krist Doo uit Oss mag zich vanaf vandaag het beste levende standbeeld van Nederland noemen. Met zijn act 'De Chagrijnige Vent' won hij in Valkenburg het NK Living Statues.

"Je weet natuurlijk nooit wat de concurrentie doet. Dat is altijd lastig om in te schatten omdat ik zelf natuurlijk bezig ben. Maar schijnbaar vond het publiek en de jury het goed", vertelt de nieuwe Nederlands kampioen Living Statues Krist Doo opgetogen.

"Bij mij is de basis natuurlijk stilstaan. En dat moet je echt goed kunnen. Er zijn altijd mensen die eraan twijfelen of ik echt ben of niet. Maar als je alleen maar stilstaat en nooit beweegt, is dat ook niet leuk."









'Ik stuur kinderen weg'

Krist werd Nederlands kampioen met zijn act 'De Chagrijnige Vent' en die is volgens de Ossenaar net even anders dan andere levende standbeelden. "Met mijn act reageer ik heel chagrijnig. Ik stuur kinderen weg of beklaag me erover dat het te weinig is wat ze in mijn geldbakje gooien", vertelt hij.

"En dat is natuurlijk totaal iets anders dan wat andere beelden doen. Meestal is het heel vrolijk allemaal of wordt je bedankt door andere standbeelden. Maar juist door mijn negatieve reacties doe ik iets wat mensen niet verwachten. Dan wordt het grappig."

'Balans in je lichaam'

De hele dag stilstaan vergt volgens Krist veel oefening. "Het is een soort balans in je lichaam. Een soort spierhouding die je moet hebben. Het is iets waar je steeds beter in wordt", vertelt de Nederlands kampioen.

"Het beeld op zich moet er goed uitzien. Lijkt het ook echt op steen? En dan komt er natuurlijk nog een stukje entertainment bij kijken. Je moet omgaan met het spanningsveld dat je hebt met je publiek. Ik had daar in het begin wel moeite mee als er opeens vijftig mensen aandachtig naar je staan te kijken."









Wereldkampioenschappen

Als Nederlands kampioen doet Krist Doo automatisch mee aan het wereldkampioenschap van 2019 in Arnhem. Het niveau wordt dan weer een stuk hoger. "Wat betreft levende standbeelden komt er een enorm hoge kwaliteit uit Portugal. Daar zijn mensen die ervan leven en elke dag op straat staan", zegt Krist.

"Toch staat Nederland ook op een heel hoog niveau. Dat komt door alle kleine festivalletjes die er in het hele land zijn. Toen ik vijftien jaar geleden begon, was er maar een handjevol mensen mee bezig. Maar door de aandacht is dat nu veel meer geworden."