Festivalgangers genieten van zonovergoten laatste dag Best Kept Secret [FOTO'S]

HILVARENBEEK - In een zonovergoten Hilvarenbeek genoten zondag duizenden muziekliefhebbers van de laatste dag van Best Kept Secret.

Het festival op het terrein van Beekse Bergen beleefde dit weekend de zesde editie en sloot af met LCD Soundsystem. Arctic Monkeys, een topband uit Engeland, was eerder dit keer een headliner.

Een andere act uit Engeland mocht zondag op veel interesse en enthousiasme rekenen. Steve Davis, sinds jaar en dag bekend als voormalig wereldkampioen snooker, had zijn keu thuisgelaten. De tas met technoplaten was wel meegekomen naar Brabant.