Zwaargewonde bestuurder naar ziekenhuis na verkeersongeluk in Eindhoven

Twee auto's zijn zondagavond in Eindhoven met elkaar in botsing gekomen. (Foto: Sem van Rijssel)

EINDHOVEN - In Eindhoven is zondagavond een zwaar verkeersongeluk gebeurd. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Een van de bestuurders is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde zondagavond rond elf uur op de kruising van de Leenderweg met de Piuslaan/Leostraat. De twee auto's raakten flink beschadigd door de botsing.

De kruising is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet precies duidelijk. De bestuurder van een van de auto's is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met de andere chauffeur gaat.