Dieven slaan ruit van drogisterij in Bavel kapot en proberen in te breken

BAVEL - In Bavel hebben inbrekers geprobeerd een drogisterij te beroven. De ruit van de voordeur was ingeslagen en voor de ingang lag een plastic tas.

Toen de politie in de nacht van zondag op maandag bij de winkel aan de Pastoor Doenstraat in Bavel aankwam, vond zij de kapotte ruit en de plastic boodschappentas. Dat gebeurde zo rond vier uur 's nachts.

De politie zocht met meerdere voertuigen in de omgeving. Het is niet duidelijk of er uiteindelijk ook verdachten zijn aangehouden. Verder is het niet bekend of de dieven iets hebben meegenomen.