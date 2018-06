Man neergestoken door vrouw in Valkenswaard, zowel slachtoffer als dader aangehouden door politie

VALKENSWAARD - In Valkenswaard is een man neergestoken door een vrouw. Beiden zijn aangehouden door de politie. De man moest wel eerst naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen aan zijn verwondingen.

Wat er zich maandagochtend precies heeft afgespeeld aan de Wollegrasstraat is niet duidelijk. Volgens de politie zou er in de woning in Valkenswaard een ruzie zijn ontstaan tussen de man en de vrouw. Hij is vervolgens neergestoken door haar.

In het ziekenhuis wordt het slachtoffer behandeld aan zijn verwondingen. Zowel de vrouw als de  man zijn aangehouden. De politie doet onderzoek naar de steekpartij.

In Valkenswaard vond zaterdagmiddag ook al een steekpartij plaats waarbij een man en een vrouw gewond raakten. Dat gebeurde in een vakantiewoning aan de Maastrichterweg. Beiden zijn aangehouden.