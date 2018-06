'Hij was erg verzwakt...', agenten bevrijden hond uit hete auto

TILBURG - Agenten hebben zondagmiddag een hond bevrijd die was opgesloten in een warme auto op de Tollensstraat in Tilburg. "Mensen leren het ook nooit..."

"Het hondje maakt het op dit moment weer goed, maar het was erg verzwakt", laat een politiewoordvoerder op Facebook weten. "Het is al zo vaak in het nieuws geweest, maar toch komen we het elke zomer wel een paar keer tegen..."

Raam intikken

"Mensen leren het ook nooit, arm beestje", verzucht Veronique Verhoof. Zij is een van de vele tientallen mensen die reageren op het politiebericht. Monika Birk noemt het 'onbegrijpelijk' en krijgt bijval van José de Wit, die dit niet 'niet normaal' noemt. "Pure dierenmishandeling!", meent Aurora Mallens van Heeswijk.

Arnoud Blommers vraagt zich af wat je als burger mag doen als je ziet dat een hond in een hele warme auto is opgesloten. Mag je zelf een raam intikken om het arme diertje te redden? Volgens een politiewoordvoerder mag dit. "Alleen kan de eigenaar van de auto je dan aansprakelijk stellen voor de gemaakte schade. Het is dus beter om de dierenambulance of politie te bellen."