Gedenkplek voor verongelukte Dilan (16) uit Oosterhout, Dongemond college in rouw

MADE - De 16-jarige jongen die zaterdagmiddag om het leven kwam bij het verkeersongeluk op de A59 bij Made is Dilan Shikhou uit Oosterhout. Op het Dongemond college in Made is 'met grote verslagenheid' gereageerd.

De school schrijft dat in een verklaring op haar website. Dilan had afgelopen periode vmbo-examen gedaan. Een woordvoerder laat weten dat de school een gedenkplaats heeft ingericht. Alle ouders en leerlingen zijn geïnformeerd.



In het verleden was hij lid van voetbalvereniging Oosterhout, waar hij onder meer in de C2, D3 en JO17 zat. Volgens de voetbalclub is hij daar een paar jaar geleden gestopt.

Twee auto's schoten zaterdagmiddag rond vier uur na een aanrijding van de snelweg af bij Made. Dilan zat als bijrijder in de auto en overleed ter plaatse. Naast hem zat een 18-jarige man uit Oosterhout. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is als verdachte aangemerkt.

De bestuurder van het andere voertuig, een 37-jarige man uit Etten-Leur, is zondag overleden. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

'Straatrace'

Het gerucht gaat dat aan het ongeluk een straatrace vooraf zou zijn gegaan. "Het lijkt erop dat de auto's met hogere snelheid reden, als je kijkt naar de afstand waarvan beide auto’s van de snelweg zijn geraakt", vertelt een politiewoordvoerder. "Wij nemen dit mee in het onderzoek." De 18-jarige bestuurder van de auto waar Dilan in zat, zit nog steeds vast.



De politie roept getuigen op zich te melden en hoopt dat mensen dashcambeelden hebben.