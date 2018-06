Kerncentrale Doel maandag weer opgestart, fout bij elektrische aansturing van turbine oorzaak uitval

DOEL - De kerncentrale in het Vlaamse Doel kan maandagavond weer stroom leveren aan consumenten en bedrijven. De opstartprocedure die maandag gestart is, neemt een aantal uren in beslag. De doelstelling om de centrale zondagavond weer op te starten was niet haalbaar, aldus een woordvoerder van de kerncentrale. Een fout bij de elektrische aansturing van de turbine was oorzaak van de uitval. "Dat heeft niets met ouderdom te maken, dit kan ook in een nieuwe kerncentrale gebeuren."

Na een defect in kernreactor Doel 4 werd die reactor zondagochtend automatisch afgesloten. Dat betekent dat nu de hele kerncentrale stil ligt.

"Een kerncentrale opstarten is een heel proces. Zondag waren we de oorzaak van de automatische uitschakeling nog aan het zoeken, dan is het moeilijk opstarten," aldus woordvoerder Nele Scheerlinck. "Er wordt vanmiddag een testprogramma doorlopen, we bouwen het vermogen geleidelijk op."

Probleem

Het probleem bleek bij de turbine te zitten in het niet-nucleaire deel van de kerncentrale. "De turbine is een grote as waar schoepen aan vastgelast zitten. Als je daar stoom overheen blaast, gaat die as draaien. Je kunt het vergelijken met de werking van een dynamo." De kleppen van de turbine worden elektronisch aangestuurd. Daar ging het fout. "Omdat de turbine stil viel, is automatisch ook de kerncentrale uitgevallen."

De kerncentrale ligt onder vuur. In 2025 wordt de centrale die gebouwd is in de jaren '70 definitief gesloten, omdat het onveilig zou zijn. Volgens Scheelinck heeft het probleem van dit weekend echter niets te maken met ouderdom. "Doel 4 is onze nieuwste centrale. Dingen gaan nu eenmaal soms stuk. Iedere centrale wereldwijd, wordt eens per jaar stilgelegd."