Politie heeft handen vol aan nepwapens en neemt dan geen enkel risico [LIJSTJE]

EINDHOVEN - Afgelopen weekend was het nog raak in Tilburg: bij een ruzie werd geschoten met een alarmpistool. Agenten werden gewaarschuwd en gingen op zoek naar de schutter. Met succes: drie mannen werden opgepakt, van wie er één nog maar zestien jaar oud was. De politie heeft de handen vol aan incidenten waar verboden nepwapens bij worden gebruikt. Vanaf maandag voert de politie tien dagen campagne tegen dat soort wapens.

Volgens de politie is extra aandacht hard nodig omdat veel mensen niet weten wat de gevolgen kunnen zijn. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 350 voorvallen in Nederland gemeld met alarm-, balletjespistolen of andere nepwapens gebruikt. Een stijging ten opzichte van vorig jaar. "Ze zijn vaak niet van echt te onderscheiden en ze nemen dan ook geen risico's", zegt een woordvoerder. "Het gebeurt dat we met getrokken pistolen moeten ingrijpen."

Meldingen

Hoewel in Brabant het aantal inbeslagnames van imitatiewapens in 2017 juist daalde ten opzichte van 2016, heeft de politie er ook hier nog steeds de handen vol aan. Zo werd anderhalve week geleden in Veghel een 25-jarige man gepakt die een gasalarmpistool thuis had liggen. En deze maand arresteerde de politie ook nog vijf jongeren van een jeugdbende in Waalre. Tijdens de huiszoekingen werden ben hen meerdere lucht – en gasdrukwapens aangetroffen.

Eerder ontdekte Omroep Brabant dat tientallen Brabantse jongeren wapens, drugs en messen op sociale media verheerlijken. Ze lijken de jongens maar wat blij te zijn met hun wapens, die soms verdacht veel lijken op een kalasjnikov of een revolver. Waarom? “Het is één groot statusspel”, zei criminoloog Jeroen van den Broek toen. Alles draait om hun imago.

LEES OOK: Brabantse jongeren verheerlijken wapens en drugs op Instagram: ‘Het is één groot statusspel’

Omroep Brabant zette een aantal opmerkelijke incidenten op een rij die dit jaar plaatsvonden.

Pistool door slaapkamerraam

Een buurtbewoner in Eindhoven ziet door het slaapkamerraam van een woning een man met een wapen in zijn hand. De man lijkt de slede van het pistool naar achteren te halen. Hij aarzelt geen moment en belt de politie. Die rukt groots uit. De straat wordt afgezet, een onderhandelaar wordt ingeschakeld en ook een arrestatieteam is paraat. De man werd ingerekend. Na onderzoek blijkt dat het ging om een nepwapen, een balletjespistool die nauwelijks van echt te onderscheiden was.

Carnavalsoutfit

Een goed carnavalsoutfit dachten de twee mannen te hebben. Misschien op het randje, maar ze verwachtten ermee weg te komen. Niet dus. Ze waren met de auto onderweg naar het zouden om carnaval te vieren. Passerende automobilisten zagen een wapen in de auto liggen en belden direct de politie. De agenten trokken zelfs hun pistolen om de carnavalsgangers uit de auto te halen. Daarna kwam de politie er snel achter dat het om een speelgoedwapen ging. De feestvierders mochten weer gaan, maar het wapen kregen ze niet mee.

Vier overvallen

Vier gewapende overvallen zou jongen van nog maar 15 jaar oud uit Eindhoven hebben gepleegd in Woensel-Zuid. Op een cafetaria, twee tankstations en een supermarkt. Bij drie overvallen werd een mes gebruikt, bij de overval op de snackbar een wapen. Alle overvallen vonden rond sluitingstijd plaats en het signalement van de dader kwam telkens met elkaar overeen. Na een uitgebreid sporen- en buurtonderzoek kon de jongen worden opgepakt. Na een huiszoeking vond de politie een nepwapen.

Twee voor de prijs van één

Op internet ging een filmpje rond waarin een wapen was te zien. Het trok de aandacht van de politie die een onderzoek instelde. Het leidde naar het huis van een 50-jarige bewoner in Werkendam, die meteen vertelde waar het wapen lag. De man werd aangehouden, maar zijn wapen was een andere dan op het filmpje. Niet veel later spoorde de politie een jongen op die het bewuste wapen van het filmpje wél in zijn bezit had. Ook hij werd aangehouden. Ze kregen allebei een proces-verbaal.