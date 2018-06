18-jarige bestuurder zit nog vast na ongeluk op A59 waarbij twee doden vielen, rijbewijs ingevorderd

MADE - Een 18-jarige man uit Oosterhout zit nog steeds vast na het ongeluk waarbij zaterdag de 16-jarige Dilan Shikhou om het leven kwam. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd, zegt de politie. De man zit in verzekering. Dat betekent dat hij na zijn verhoor nog drie dagen vastgehouden kan worden, voordat hij voor de rechter-commissaris moet verschijnen.

Op de A59 bij Made raakten zaterdagavond twee auto's van de weg. De 16-jarige Dilan uit Oosterhout overleed ter plekke, later kwam ook bestuurder van de tweede auto om. De 37-jarige man uit Etten-Leur overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Dat de bestuurder die lichtgewond raakte nog vast zit, is een nieuw signaal dat de politie niet uitgaat van een normaal ongeluk. Eerder riep de politie getuigen die de auto's hebben zien rijden, al op om zich te melden. Ook zoekt ze dashcambeelden.

Straatrace

Het gerucht gaat dat aan het ongeluk op de A59 een straatrace vooraf zou zijn gegaan. De politie laat een woordvoerder weten dat het erop lijkt dat de auto’s met een hoge snelheid reden. “Deze mogelijkheid nemen wij ook mee in ons onderzoek. Hierdoor is het juist van belang dat wij getuigen spreken die de twee zwarte Volkswagen Golfs hebben zien rijden. Ook zoeken we eventuele dashcambeelden. Hiermee kunnen wij de toedracht gedurende het onderzoek nog duidelijker in beeld brengen.”