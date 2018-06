Brabant is miljonair rijker, hoofdprijs van loterij valt in Den Bosch

DEN BOSCH - Een Bosschenaar mag zichzelf vanaf dit weekend miljonair noemen. De hoofdprijs van het Miljoenenspel viel namelijk in Den Bosch.

De gelukkige winnaar krijgt een miljoen euro belastingvrij op zijn rekening gestort. Wie de kersverse miljonair is en wat hij precies met al dat geld gaat doen, is niet duidelijk.

De loterij Miljoenenspel laat alleen weten dat de prijswinnaar in Den Bosch woont. Verder willen zij hem of haar anoniem houden. Het is de vierde keer dit jaar dat de hoofdprijs van een miljoen wordt uitgedeeld in de loterij. Vorige week won een inwoner uit Leiden het enorme geldbedrag.

Miljoenen in Brabant

Brabant lijkt een goede provincie om te wonen als je in de prijzen wilt vallen. Alleen al dit jaar werden er tal van grote prijzen uitgedeeld. Ongeveer een maand geleden viel de Postcode Loterij in Breugel. In April won een man 2,7 miljoen euro in een casino in Eindhoven en twee dagen eerder werd er twee keer een miljoen uitgedeeld in Tilburg.

Aan het einde van de maand maart won een inwoner van Helmond een miljoen euro. In februari werd een inwoner van Waalre miljonair. De eerste prijswinnaar van 2018 is misschien wel een Tilburger die 30 miljoen won net na de jaarwisseling.

Wat te doen met een miljoen?

Alleen al in de eerste maanden van 2018 werden er dus miljoenen euro's in Brabant uitgedeeld. De vraag die iedereen zichzelf stelt: wat zou ik doen met een miljoen?

Inwoners uit Boxtel kunnen daar een antwoord op geven. Zij vielen in 2015 in de prijzen. Voor hen is het ondertussen dus al een aantal jaren geleden dat ze veel geld kregen. Zij hebben adviezen voor toekomstige prijswinnaars.