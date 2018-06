Bierbrouwer Bavaria krijgt nieuwe naam en heet voortaan Swinkels Family Brewers

LIESHOUT - Bierbrouwer Bavaria gaat voortaan door het leven als Swinkels Family Brewers. Dat maakte de familie Swinkels bekend tijdens een speciaal belegde persconferentie. De brouwerij uit Lieshout viert volgend jaar zijn 300-jarig bestaan. Het vertrouwde biermerk Bavaria blijft wel bestaan.

Volgens de familie is de naam van Bavaria te beperkt. De brouwerij maakt inmiddels veel meer bieren onder een andere naam, zoals LaTrappe, Rodenbach en Swinckels. In 2016 werd het Belgische speciaalbiermaker Palm Breweries overgenomen. Swinkels Family Brewers zou meer recht doen aan de werkzaamheden van de brouwerij.

Echt familiebedrijf

De historie van Bavaria gaat ver terug. In 1719 werd voor het eerst melding gemaakt van brouwerij ‘De Kerkdijk’ in Lieshout. De familie Moorees brouwde daar op kleine schaal ambachtelijk bier. Waarschijnlijk al vanaf 1680. Eén van de dochters trouwde met een lid van de familie Swinkels. Hun afstammelingen namen in 1764 de brouwerij over.

Sinds 1773 is de brouwerij onafgebroken in het bezit van de familie Swinkels. Op dit moment bestaat de directie geheel uit leden van de zevende generatie. Inclusief de bekende voorouders is het bedrijf reeds tien generaties familiebezit en daarmee een van de oudste Nederlandse familiebedrijven.

Recordomzet

Afgelopen jaar boekte de bierbrouwer voor het derde jaar op rij een recordomzet, die uiteindelijk neerkwam op 659 miljoen euro. Die groei is voor een deel toe te schrijven aan de brouwerij in Ethiopië die in 2015 werd geopend. Daar wordt bier onder de naam Habesha gemaakt. De productie daar groeide in korte tijd snel.

Op dit moment wordt jaarlijks 7 miljoen hectoliter bier geproduceerd. Ongeveer twee derde daarvan is bestemd voor de export, verdeeld over ruim 130 landen. Wereldwijd werken 1400 medewerkers voor het bedrijf. Volgend jaar moet in alle opzichten een bijzonder jaar worden, meldde het bedrijf eerder. De brouwerij in Lieshout bestaat dan driehonderd jaar.