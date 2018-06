Morgen eerste lotingen in Europese clubcompetities; PSV kan zich al rijk rekenen

EINDHOVEN - Morgen verricht de UEFA de eerste lotingen in het nieuwe Champions League- en Europa League-seizoen. Daarin is voor PSV bakken met geld te verdienen, zo blijkt uit de nieuwe verdeling van vaste inkomsten, bonussen en premies.

Nog één nachtje en dan gaat het nieuwe seizoen in het Europese bekervoetbal alweer van start. Met de lotingen voor de eerste voorrondeduels in de Champions League en Europa League geeft de UEFA het startsein voor een lang traject van honderden wedstrijden die uitmonden in twee finales: de eindstrijd van de Champions League op 1 juni 2019 in Madrid en die van de Europa League op 29 mei 2019 in het Azerbeidzjaanse Baku.

Spelers, coaches en supporters van landskampioen PSV zullen nog niet op het puntje van hun stoel zitten wanneer dinsdag de eerste balletjes rondgaan in de glazen schaal. De Eindhovenaren stromen zoals bekend pas in de vierde en laatste voorronde in, tijdens de zogeheten play-offs.

Nieuwe geldverdeling

Wel zal PSV met interesse gekeken hebben naar de nieuwe geldverdeling in de twee Europese clubtoernooien waarover de UEFA onlangs publiceerde op haar website. Daarin wordt duidelijk dat clubs komend seizoen opnieuw goud geld kunnen verdienen met hun Europese wedstrijden.

In totaal verdeelt de Europese voetbalbond alleen al in de Champions League twee miljard (!) euro. In de Europa League ligt dat bedrag aanzienlijk lager, op een slordige 560 miljoen euro.

Rekensommetje

Mocht PSV er eind augustus in slagen de laatste voorronde van de Champions League te overleven, dan is de club sowieso verzekerd van bijna 33 miljoen euro. Ook als de Eindhovenaren genoegen moeten nemen met deelname aan de minder lucratieve en aansprekende Europa League, dan ligt er toch nog zo'n dertien miljoen euro klaar, zoals blijkt uit onderstaand schema.

Minimale inkomsten PSV bij plaatsing voor Champions League

- 2,5 miljoen euro voor deelname aan de laatste voorronde (play-offs)

- 15,25 miljoen euro aan startgeld voor deelname aan hoofdtoernooi

- ca. 10 miljoen euro aan premie gebaseerd op de coëfficiëntenranking over de laatste tien jaar

- ca. 5 miljoen euro aan inkomsten uit tv-rechten

TOTAAL: 32,75 miljoen euro

Minimale inkomsten PSV bij plaatsing voor Europa League

- 2,5 miljoen euro voor deelname aan de laatste voorronde Champions League (play-offs)

- 5 miljoen euro vanwege uitschakeling in laatste voorronde Champions League

- 2,92 miljoen euro aan startgeld voor deelname aan hoofdtoernooi Europa League

- ca. 2,5 miljoen euro aan premie gebaseerd op de coëfficiëntenranking over de laatste tien jaar

- inkomsten uit tv-rechten niet nader bekend

TOTAAL: 12,92 miljoen euro

De bovenstaande bedragen zullen uiteraard nog verder oplopen. Hoeveel miljoenen euro's er nog bijkomen, is afhankelijk van de kaartverkoop voor de Champions League of Europa League én de sportieve prestaties.

Bereikt PSV de Champions League, dan is elke zege goed voor 2,7 miljoen euro. Bij een gelijkspel wordt 900.000 euro bijgeschreven. In de Europa League liggen die bedragen lager: 570.000 euro voor een overwinning en 190.000 euro voor een gelijkspel.

Belangrijke data PSV

PSV komt op dinsdag 21 of woensdag 22 augustus voor het eerst in actie in het nieuwe Europa Cup-seizoen. Dan staan de heenwedstrijden in de vierde en laatste voorronde op het programma. Ruim twee weken eerder, op maandag 6 augustus, is de loting voor die voorronde. Dan krijgen de Eindhovenaren eindelijk zicht op hun tegenstander in de play-offs.