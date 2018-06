Ontmasker een spion en ontsnap uit de grootste escaperoom ter wereld: Scapetown

EINDHOVEN - In Eindhoven is maandagochtend de grootste escaperoom ter wereld geopend. In totaal staan er twintig Escapehouses in het gebouw. Het doel van het spel is een spion ontmaskeren, door in te breken bij een kamer en er ook weer uit te komen.

Het verhaal begint met een trailer, waarin het doel van het spel wordt uitgelegd. Daarna worden de leerlingen naar de kamer gebracht waar ze moeten beginnen met spelen. Een grote prijs kunnen ze niet winnen, wel eeuwige room.

Bouw en techniek

Het doel van Scapetown is jongeren weer interesseren voor het werken in de bouw. Door het project komen er allerlei onderdelen uit de bouwwereld aan bod: samenwerken, plannen, ontwerpen, bouwen en presenteren. "We willen de techniek en de bouwsector promoten, vertelt mede-initiatiefnemer Hans van Gestel.

"We hebben de leerlingen verleid om mee te doen aan het project. Er is een gigantisch tekort aan mensen in de bouw. Op deze manier willen we laten zien dat het een mooi vak is. En we merkten dat veel leerlingen enthousiast waren en ook dat er een hoop creatieve meiden tussen zaten."

Om het voor een grote groep aantrekkelijk te maken is er ook nog een wedstrijd aan verbonden. De teams die landelijk het best online presteren, mogen daadwerkelijk naar de escaperoom komen.

Wedstrijd

Leerlingen van het Were Di College in Valkenswaard hebben een belangrijke rol bij de bouw gehad. Zij hebben namelijk zelf escaperooms mogen ontwerpen. Het winnende ontwerp is gemaakt door een groepje meiden: Kiki, Noa, Johanneke, Britt en Joylin uit havo 3. Ze zijn enorm trots. "Hoewel het wel anders is dan ons ontwerp, is het heel vet geworden", vertelt Kiki.

De meiden hebben ook meer interesse in techniek gekregen door het maken van de Escaperoom. "Ik vond het heel leuk om deze Escaperoom te maken", vertelt Noa. "Het was heel vet om hieraan mee te werken" vult Joylin aan. En Johanneke ziet werken met techniek wel zitten. "Ik ben al langer geïnteresseerd in techniek en het lijkt me heel leuk om er meer mee bezig te zijn."

Scapetown is niet alleen geopend voor scholieren. Iedereen die nieuwsgierig is kan 16 en 17 juni een kijkje komen nemen.