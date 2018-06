Zes dementerende bewoners Thebe Kloosterpad in Dongen kunnen voorlopig niet naar huis na brand

DONGEN - Zes bewoners van de kleinschalige woonvoorziening Thebe Kloosterpad in Dongen, waar zaterdag brand uitbrak, zijn overgebracht naar Tilburg. Hun huis is door roet- en waterschade niet toegankelijk, laat een woordvoerster van Thebe weten.

De brand in de voormalige boerderij brak zaterdag aan het eind van de middag uit. Twintig bewoners en medewerkers moesten daarop het gebouw verlaten. In Thebe Kloosterpad wonen mensen die door dementie niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het vuur kon 'redelijk snel' geblust worden.

Over een week terug

De bewoners van het huis zijn opgevangen in de Thebe-vestiging Erasplaats in Tilburg. Thebe hoopt dat zij over een week terug kunnen terug naar Dongen. "De bewoners en medewerkers zijn geschrokken", laat een woordvoerster weten, "maar ze maken het naar omstandigheden goed."