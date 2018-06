Doris (11) mocht met haar idool Guus Meeuwis zingen: 'Ik vond het helemaal niet eng'

TILBURG - Het is misschien wel dé droom van elke Guus Meeuwisfan: een duet zingen met de Tilburgse zanger. Voor de 11-jarige Doris van Arnhem uit Eindhoven ging dat vurige verlangen zaterdag in vervulling tijdens het concert 'Groots met een zachte G' in het Philips Stadion.

Doris genoot zaterdagavond van alle liedjes die de Tilburgse zanger voor een vol stadion zong. Tijdens de show zat het meisje op de schouders van haar vader en hield een briefje in de lucht met de tekst: 'Guus, mag ik met je zingen?'.

Feesthit

En dat bleef niet onopgemerkt voor de zanger. De Eindhovense tiener werd opeens uitgenodig om het podium op te komen. En daar stond ze dan, voor tienduizenden mensen en samen met haar idool zong ze de feesthit 'Het dondert en 't bliksemt'.

"Eerst kon ik het niet bevatten, maar al snel was ik eraan gewend en zong ik lalaaa lalalalalalaa mee", zegt Doris in Brabants Bont. Eng vond ze het overigens niet. Ze zit op zangles en treedt wel vaker op. "Het was een groot publiek en dat vond ik veel minder eng dan dat er 150 mensen staan."

'Het is een nacht'

Guus liet via zijn management weten dat hij het leuk vond dat Doris erbij was. Voor de tiener was het optreden voor herhaling vatbaar. Ze zette maandag haar feestje voort in het Omroep Brabantprogramma. Via de telefoon zong ze in de uitzending nog een couplet en het refrein mee van het nummer 'Het is een nacht'.