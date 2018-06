Djeno (21) ontweek de spookrijder op de A16: 'Ik had dood kunnen zijn'

MADE/ANTWERPEN - Djeno Tak (21) ontsnapte zondag aan de dood. Hij kon de spookrijder op de A16 bij Breda net op tijd ontwijken. "Ik sta nog steeds te trillen."

Samen met twee vrienden reed hij over de A16 terug naar zijn woonplaats Antwerpen. Ze waren een avondje naar Holland Casino in Breda geweest. Ineens doken twee koplampen op. "Ik zag het pas tien meter van tevoren. Mijn vrienden schreeuwden. Ik stuurde meteen naar rechts. De spookrijder deed dat gelukkig ook", vertelt Djeno. "We zijn door het oog van de naald gekropen. Je verwacht dit gewoon niet." Hij en zijn vrienden bleven ongedeerd.



Shock

Hij zette zijn auto stil op de vluchtstrook. "Ik was compleet in shock. De bestuurder achter ons is wel op de spookrijder geknald." Later bleek dat hij is overleden, net als de spookrijder zelf. Djeno durfde niet meer achterom te kijken. Hij ging naar huis. "Met knikkende knieƫn reed ik terug .Ik reed met 90 kilometer per uur over de rechter rijstrook."



De volgende dag, maandag, kwam pas het besef. "Nu ik op de foto's zie hoe erg de schade is, besef ik het pas. We hebben zoveel geluk gehad." De afgelopen nacht kon hij nauwelijks slapen. "Ik heb maar een uurtje geslapen. De beelden blijven zich herhalen in mijn hoofd."



Honderden vragen spoken door zijn hoofd. "Hoe haalt iemand dit in zijn hoofd? Hoe kon dit gebeuren?", vraagt hij zich af. "Ik zal het nooit weten." Door er zoveel mogelijk over te praten, hoopt hij het te kunnen verwerken.



Trillen

Ondanks alles ging Djeno maandag gewoon naar school voor een examen. Hij volgt een opleiding tot gymleraar. "Mijn handen trilden zo hard, dat ik geen boek vast kon houden. Ik kon niet meer leren." Zijn docent stuurde hem meteen naar huis. Hij mag het examen op een later moment opnieuw doen.



De komende tijd, stapt hij gewoon weer in de auto. Dat gebeurt dan wel met de nodige zenuwen. "Je kunt maar beter gelijk in de auto springen. Anders durf je nooit meer."