Schietpartij in Roosendaal, meerdere kogels afgevuurd

In Roosendaal is op klaarlichte dag geschoten. Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties.

ROOSENDAAL - Op de kruising van de Van Coothlaan en de Bredaseweg in Roosendaal is maandagmiddag rond kwart over twee geschoten. Het zou om meerdere schoten gaan.

Er zijn geen gewonden. Er is één kogelhuls op de weg gevonden.

De weg is afgezet. De politiehelikopter wordt ingezet bij het onderzoek. Ook worden er getuigen gehoord.