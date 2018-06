Dit keer is de versmalde brug toch echt te smal, auto rijdt zich klem

LAGE MIERDE - Het was niet de vraag óf het mis zou gaan, maar wánneer. Nu is er een antwoord op die vraag: zondag. De versmalde brug in Lage Mierde was voor een automobilist met een Mitsubishi toch echt te smal. De auto moest door een takelwagen worden bevrijd.

Dit voorjaar werd het bruggetje in de Broekkant in Lage Mierde versmald. Dat moest voorkomen dat zware landbouwvoertuigen en trucks eroverheen rijden. Die voertuigen zouden te zwaar zijn. Maar die versmalling werd iets te enthousiast uitgevoerd. De brug werd zo krap dat automobilisten bijzonder nauwkeurig moesten sturen om geen schade te hebben.

Breed genoeg

Maar volgens de gemeente was de brug nog wel breed genoeg. De wethouder nam in april zelf de proef op de som met zijn Nissan Infinity, een bredere auto dan gemiddeld. Hij kwam zonder problemen aan de overkant. Dus luidde de conclusie van de gemeente: "Het is even opletten, maar dan is het prima mogelijk om met gepaste snelheid over de brug te rijden."

Zondag ging het dan toch echt verkeerd. Wiens schuld het is - of de automobilist van de Mitsubishi niet oplette of dat de brug echt te smal was - is niet bekend. Hoe dan ook zal de bestuurder flink balen. De schade was aanzienlijk, met een band die er volledig af lag en behoorlijk wat krassen.