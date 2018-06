Je moet kiezen volgend jaar: Pinkpop en Best Kept Secret in hetzelfde weekend

HILVARENBEEK - Best Kept Secret wordt komend jaar in het pinksterweekend gehouden, waardoor het festival in hetzelfde weekend valt als Pinkpop. Dat laat de organisatie van het festival in Hilvarenbeek maandag weten.

Dinsdag, om twaalf uur ’s middags om precies te zijn, start de verkoop van de zogeheten Early Bird-weekendtickets. Ze kosten 145 euro. Het is nog niet duidelijk wanneer de verkoop van de dagkaarten begint.

Concurreren met Pinkpop?

Volgend jaar vindt in het weekend van 9, 10 en 11 juni ook de vijftigste editie van Pinkpop plaats. Naar verwachting wil de organisatie van het jubilerende festival met een flinke line-up imponeren in Landgraaf.

Best Kept Secret-directeur Robert Swarts legt in een interview met 3voor12 uit waarom het festival vasthoudt aan de planning. Swarts stelt onder meer dat het festival moeite heeft ‘goede acts te vinden in het middenkader’ als het festival later in het jaar plaatsvindt. Bovendien is hij niet bang dat Best Kept Secret te veel met Pinkpop gaat concurreren.

Best Kept Secret dit jaar

Het festival op het terrein van Beekse Bergen beleefde dit weekend de zesde editie en sloot af met LCD Soundsystem. Arctic Monkeys uit Engeland was op vrijdag de topact en het Amerikaanse The National op zaterdag.