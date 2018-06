Vrouw slachtoffer zedenmisdrijf in park, wie weet meer over de dader?

RIJEN - Een vrouw is woensdagavond 9 mei in Rijen het slachtoffer geworden van een gewelds- en zedenmisdrijf. Ze werd door een onbekende man belaagd in het Wolfsweidepark. De politie probeert te achterhalen wie de dader is en heeft onder meer een compositietekening laten maken van de man.

Na de aanval door de man, is het slachtoffer met fikse krassen en schrammen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot direct het park en af en zette speurhonden in om aanwijzingen te vinden naar de dader.

De vrouw werd aangevallen op de avond voor Hemelvaartsdag. Het slachtoffer kan zich niet herinneren of de man iets heeft gezegd. Ze heeft wel haar belager kort gezien. Aan de hand van haar beschrijving heeft de politie een compositietekening gemaakt van de dader.

Bewakingsbeelden

Uit onderzoek blijkt dat er spullen in het park mogelijk zijn gevonden én verplaatst. De politie komt graag met mensen in contact die daar meer over kunnen vertellen. Ook wil de politie graag alle bewakingsbeelden zien uit de aangrenzende wijk van het park. Mogelijk is daarop de dader te zien en de wijze waarop hij is gekomen en gegaan.

De politie sluit niet uit dat meer mensen het slachtoffer zijn geworden van de man. Ze worden gevraagd om zich te melden. Dat kan via: 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-700.