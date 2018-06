Wie herkent deze aanrander? Hij zat naast zijn slachtoffer in de bus naar Dommelen

DOMMELEN - Een jonge vrouw is in de omgeving van Eindhoven door een onbekende man aangerand. Zowel het slachtoffer als de dader zaten in de bus van het Centraal Station Eindhoven naar Dommelen. De politie hoopt de mensen de dader herkennen van bewakingsbeelden.

De camera van de stadsbus op lijn 317 heeft de aanrander op beeld vastgelegd. Hij zit naast het latere slachtoffer.



De man heeft een Aziatisch uiterlijk en is wat gezet. De man heeft donker haar, droeg een bruine rugzak en had een donkere jas, blauw T-shirt en lichtkleurige broek aan.