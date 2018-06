Man duwt plotseling vrouw omver in de supermarkt, slachtoffer gewond na lompe actie

De dader duwt een vrouw omver in de supermarkt.

TILBURG - Een vrouw is in een Tilburgse supermarkt gewond geraakt nadat ze omver werd geduwd door een onbekende man. De politie heeft bewakingsbeelden van de dader en hoopt op getuigen die deze bruut herkennen.

Op het moment van het incident had de man een witte plastic tas bij zich. Hij staat even te wachten bij de infobalie van de supermarkt en wordt daar door bewakingscamera's geregistreerd.

Op de beelden is even later te zien hoe hij de winkel uitloopt. Op zijn weg naar de uitgang duwt hij uit het niets een vrouw omver. Het slachtoffer valt op de grond en raakt gewond.

Onverstoorbaar

De dader verlaat onverstoorbaar de supermarkt en pakt op zijn dooie gemak zijn fiets. Hij wordt nog aangesproken door een omstander maar zonder effect. De man fietst rustig weg.

De politie hoopt dat getuigen zich melden die de dader herkennen. Ze kunnen contact opnemen via: 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.