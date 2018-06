Kersen uit Brabant, ze zijn er nu al! En niet aan te slepen bij 'Kersen Toon' in Odiliapeel

Kersen Toon in zijn boomgaard in Odiliapeel

ODILIAPEEL - Het kersenseizoen in Brabant is alweer begonnen. Bij hobbyboer 'Kersen Toon' in Odiliapeel zijn ze sinds zaterdag weer te koop en niet aan te slepen. Toon Kanters moet flink plukken om de vraag bij te houden. De oogst is dit jaar bijzonder goed. Grote rode zoete kersen komen er uit zijn boomgaard,

Negen jaar geleden begon Toon Kanters met het kweken van kersen.  Hij werkte als voorlichter in de glas- en tuinbouw en dacht, dat moet ik ook kunnen, of zelfs iets beter. In zijn boomgaard staan een paar honderd kersenbomen. Het is ondertussen een uit de hand gelopen hobby. Kersen Toon is een begrip geworden in de omgeving van Odiliapeel. De oogst is bijzonder goed dit jaar, omdat er al veel zon is geweest.













Drie centimeter groot

De kersen van Toon zijn rood glinsterend en maar liefst drie centimeter in doorsnee. Toon Kanters plukt ze allemaal zelf . Er is ook een mindere tweede categorie. Die gebruikt zijn vrouw voor het maken van kersenjam. "Als we genoeg kersen hebben dan proberen we er ook nog een  lekker wijntje van te maken. Die is behoorlijk pittig, dus die moet je vroeg in de avond of misschien laat drinken. Het is bijna een likeur", zegt Toon met een lach.

Het kersenseizoen duurt tot begin augustus. De lol van kersen kweken is voor Toon het contact met de mensen. Vooral zaterdag is het een drukte van belang: "Dan schakel ik een knechtje in of komt er een goede vriend helpen", aldus 'Kersen Toon'.