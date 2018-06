Duizenden orchideeën schitteren in natuurgebied bij Eindhoven, maar wandelaars mogen er niet in

EINDHOVEN - Zo ver als je kunt kijken staan er orchideeën in natuurgebied Urkhovense Zeggen. Een veld vol orchideeën was honderd jaar geleden nog normaal, maar tegenwoordig is dat een bijzonder gezicht. Toch lukte het de gemeente Eindhoven om het voor elkaar te krijgen. In het natuurgebied ten oosten van de stad staan zo'n 17.000 planten.

Jarenlang stonden er maar tientallen planten in het natuurgebied bij Eindhoven, maar dat nam de afgelopen jaren flink toe. In veel gebieden kan de plant niet groeien, doordat de moderne landbouw de grond veranderde. De ideale omstandigheden voor de orchideeën zijn een combinatie van drie factoren: Een voedselarm en vochtig terrein, veel kalk in het grondwater, zodat de grond niet verzuurt en een groot grasveld met veel zon.



Door veel te maaien en de sloten te dempen zijn schralere omstandigheden gecreëerd. De wilgen en het hoge riet worden regelmatig gesnoeid zodat het niet dichtgroeit. Dan houd je uiteindelijk graslanden met de juiste omstandigheden over. Beheerder Frank Verhagen is enorm gelukkig: "Dit gezicht geeft aan dat het goed gaat met het terrein. Er zijn ook soorten die er veel minder sprekend uit zien, maar als deze orchideeën kunnen groeien gaat het met die soorten ook goed."

Hoe mooi het gezicht ook is, het verstopte pareltje is verboden terrein voor wandelaars. Het gebied kan zo drassig zijn, dat het onbegaanbaar is voor mensen. Toch is het niet onmogelijk de planten te bekijken: wie goed kijkt, vindt er verschillende langs het fietspad.