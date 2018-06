'Je schrikt je dood!' Aanval Schotse hooglander gesprek van de dag in Dorst

DORST - Een Schotse hooglander heeft gisterochtend een wandelaarster aangevallen in natuurgebied Surae bij Dorst. De vrouw raakte lichtgewond en is door de politie naar huis gebracht. Ondanks de goede afloop, is het voorval het gesprek van de dag in het bos.

De 71-jarige vrouw zou tussen de hooglander en een pasgeboren kalfje terecht zijn gekomen.

'Je schrikt je dood'

Boswachter Floris Hoefakker werd gisterochtend wakker gebeld door de meldkamer. "Je schrikt je dood. Zeker als je hoort dat er een traumahelikopter bij moet komen."

Je weet eigenlijk van gekkigheid even niet wat je moet denken. Behalve dan dat je zo snel mogelijk hier naartoe moet om ervoor te zorgen dat alles geregeld wordt en dat de ambulance naar binnen kan."

Moeder kalfje reageerde

Volgens ooggetuigen werd de vrouw aangevallen omdat ze te dicht in de buurt van een kalfje liep. "Daar heeft de moeder op gereageerd", vertelt de boswachter.

Het is onduidelijk of de 71-jarige vrouw wist dat ze in de buurt van het pasgeboren kalfje liep. "Dat hoeft helemaal niet bewust te zijn geweest. Zo'n kalf is natuurlijk bijzonder klein en kwetsbaar. Hij drukt zich plat tegen de grond, dus die zie je dan niet goed."

'Hoe verzinnen mensen het?!'

Toch begrijpen veel wandelaars niet waarom de vrouw niet op gepaste afstand bleef. "Waarom zou je er zo dicht bij komen?", vraagt een vrouw zich hardop af. "Waarom zou je je kind op de rug zetten van zo'n dier? Hoe verzinnen mensen het?"

Overal in het bos staan waarschuwingsborden. "Daarop staat dat je in het voorjaar de beesten met rust moet laten en vijfentwintig meter afstand moet houden. En je moet zeker niet dwars door een groep lopen als ze jongen hebben. Dat is gewoon niet handig."

Gedragscode Schotse hooglanders

Wat je dan wel moet doen? Boswachter Floris geeft wat tips:

- Blijf minimaal op 25 meter afstand van de dieren! Dat is belangrijk, omdat Schotse hooglanders kuddedieren zijn en niet alleen de veiligheid van zichzelf, maar ook die van andere dieren in de gaten houdt.

- Doorkruis de kudde niet en loop zeker niet tussen een moeder en haar kalf door! De kalfjes zijn ontzettend klein en kwetsbaar en als moederdier gevaar bespeurt dan komt ze het kalf beschermen.

-Hond aan de lijn! Honden zijn nieuwsgierig en willen weleens snuffelen. Als dat te vaak gebeurt kan dat bij de hooglanders irritatie oproepen en kunnen ze gaan reageren.

-Voer en aai de dieren niet! Het gebied in Dorst is hun thuis. Het is de bedoeling dat wij ons aanpassen aan de dieren. We moeten niet verwachten dat het andersom gebeurt, want wij zijn op bezoek bij de hooglanders.