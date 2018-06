Drie mannen opgepakt voor schietpartij Roosendaal, mogelijk vanwege ruzie in relatie

ROOSENDAAL - De politie heeft drie mannen aangehouden voor een schietpartij maandagmiddag in Roosendaal. Het gaat om twee mannen van 22 en 23 jaar uit Roosendaal en een 30-jarige man uit Bergen op Zoom.

Rond kwart over twee werd er geschoten op de kruising van de Van Coothlaan met de Bredaseweg. Meerdere agenten gingen met spoed op de melding af. Niemand raakte gewond. Een 35-jarige man meldde zich later bij de politie en deed aangifte. Volgens de politie ligt de aanleiding vermoedelijk in de relationele sfeer.

Kogelhulzen

Tijdens de zoektocht naar de schutters werd ook een politiehelikopter ingezet. De omgeving rond het schietpartij werd afgezet. Bij een sporenonderzoek werden enkele kogelhulzen gevonden. De politie heeft met getuigen gesproken.

In de buurt van de Laan van Henegouwen en aan de Sophiastraat stonden twee auto's die mogelijk met de schietpartij te maken hadden. De voertuigen zijn in beslag genomen en door een takelbedrijf weggesleept.

Verhoord

De verdachten werden maandagmiddag in Roosendaal opgepakt. Zij zijn voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.