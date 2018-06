Drugsgebruik onder jongeren niet meer normaal, aanpak op platteland hard nodig

EINDHOVEN - Veertig gemeenten in Noord- en Zuidoost-Brabant gaan samen een 'war on drugs' ontketenen. Het drugsgebruik onder jongeren, ook op het platteland, is zo onrustbarend, dat een gezamenlijke aanpak dringend nodig is. 'Drugs? Die kunnen we hier niet gebruiken' zo luidt de titel van de actie.

Uit onderzoek van de GGD uit 2016 blijkt dat bijna 9 procent van de groep 12- tot 18-jarigen ooit drugs gebruikt hebben, met name uit de groep 16 tot 18 jaar. Voor Oost Brabant komt dit neer op ruim 13.600 jongeren.

Het 'valt-wel-mee' imago van drugs is net zo verontrustend. Ruim een kwart van de jongeren tussen de 16-30 jaar vindt het normaal dat er drugs worden gebruikt bij het uitgaan. Van de jongeren tussen de 18-30 geeft meer dan de helft aan dat zij er serieus over na hebben gedacht zelf ook drugs te willen gebruiken.

Reden voor Theo Maas, wethouder van de gemeente Someren, om in het voorjaar 2016 veertig gemeenten in de regio Noord- en Zuidoost Brabant te verenigen tegen de 'inburgering' van drugs. Dat was het startsein voor het project 'Drugs? Dat kunnen wij hier niet gebruiken!'



Belevingsverhalen

Deze week is Martijn Planken als kwartiermaker van het project aangesteld. "Omdat het zo normaal is geworden, hebben jongeren het er vaak over. En dan horen ze alleen belevingsverhalen. Wij willen met dit project daar feiten tegenover zetten, jongeren en mensen uit hun omgeving informeren over de risico’s”, zegt hij.

Planken gaat een plan van aanpak schrijven. "Dat doe ik vooral door te luisteren naar bestuurders, jongeren en mijn collega's In oktober moet iedereen zich in het plan kunnen vinden. Dan kunnen we er de komende vier jaar mee aan de slag."

Festivals

Volgens Planken lijkt drugsgebruik steeds meer op een alledaags feit. "Je leest het terug in de verhalen over festivals en koffieshops maar zoiets als 'recreatief drugsgebruik bestaat niet. De risico's zijn groot en de gevolgen vallen echt niet mee. Het innemen van drugs brengt een lange reeks risico's met zich mee. Drugs hebben een negatief effect op je brein en je ontwikkeling."

Behalve de gemeenten doen ook Novadic-Kentron, GGD, politie en jongerenwerk mee aan het project.