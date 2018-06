Renovatie openluchtzwembad Wolfslaar na maanden van vertraging eindelijk klaar

BREDA - Eindelijk goed nieuws voor zwemliefhebbers die graag een duik willen nemen in het 50-meterbad van zwembad Wolfslaar in Breda. Een duik nemen kan nog (net) niet, maar de aannemer is begonnen met het afbreken van de tent die over de volle lengte en breedte het 50-meterbad was gebouwd. Onder het tentzeil is de afgelopen maanden het 50-meter bassin van het openluchtzwembad gerenoveerd en helemaal opnieuw betegeld.

Alles wat fout kon gaan, ging de afgelopen maanden ook fout. Regen, storm en late vrieskou in de maand maart hadden een vernietigende en vertragende uitwerking op de renovatie van openluchtzwembad zwembad. Het zwembad zou begin mei open gaan, toen werd het half mei, daarna werd het eind mei en nu staat de heropening gepland voor 24 juni.



Tegelen klaar tent weg

De geplande datum van de heropening lijkt gehaald te worden nu de aannemer begonnen is met het afbreken van de tent is waaronder de werkzaamheden plaatsvonden. Tim Verbraak van Optisport is ook optimistisch. “Ik krijg net een foto door dat ze tent aan het afbreken zijn en dinsdagmorgen krijg ik te horen wanneer we kunnen beginnen met het vullen van het bad.”



De kraan kan open

Als die toestemming er komt, om het bad te vullen, dan duurt het nog een tijdje voor het bad vol zit. “We hebben echt twee weken nodig om het bad gevuld en zwem klaar te krijgen, het water moet immers ook gechloreerd worden. En de kraan helemaal openzetten kan niet want dat zit de wijk in de omgeving van het zwembad zonder water.”



Om abonnementhouders enigszins schadeloos te stellen konden die de afgelopen tijd zwemmen in andere Bredase zwembaden. Ook blijft het zwembad Wolfslaar, na de heropening eind juni, langer in het najaar open dan gebruikelijk.