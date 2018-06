Nieuwe toekomst gloort voor drie Brabantse monumenten, Rijk betaalt miljoenen voor restauratie

BREDA - Drie monumenten in Brabant krijgen miljoenen van het Rijk voor restauraties. Het gaat om de Grote Kerk in Breda (4,9 miljoen), Kasteel groot Bijsterveld in Oirschot (1,9 miljoen) en de Generaal de Bons Kazerne Velp (1 miljoen euro).

Dat nieuws is met grote vreugde ontvangen. Willem van der Vis, als directeur betrokken bij de restauratie van de Grote Kerk: "Fantastisch. Komende tien jaar wacht ons een heel grote restauratie. Dat gaat alleen lukken als we ook eigen middelen bij elkaar brengen. Iedere euro die Breda inlegt, wordt door het Rijk aangevuld met twee euro."

De bonus van het Rijk kan zo oplopen tot vijf miljoen euro, tenminste als de inwoners van Breda hun portemonnee trekken. "Alleen met de maximale bijdrage van het Rijk kunnen we het hele project uitvoeren", zegt Van der Vis.

Generaal de Bons Kazerne

Arnoud Boon, directeur van BOEi die het beheer doet: "Het is een opsteker voor de kazerne. Dit is iets meer dan bekende druppel op de gloeiende plaat. Het geld moet dit jaar worden besteed. We kunnen nu een aantal gebouwen terugbrengen in de basisconditie."

Met de rijksbijdrage kunnen onder meer daken en dakgoten worden opgeknapt. Boon: "Er zijn mooie overstekken. Daar ligt zink in en dat moet dringend vervangen worden. Het is in ons werk altijd sprokkelen. Het is hopen dat je op de bagagedrager van dit soort regelingen kan springen."

Kasteel Groot Bijsterveld

Cor van Beers van VB2 Vastgoed ziet toe op de restauratie van het kasteel Groot Bijsterveld. Volgens hem is het onmogelijk om het gebouw rendabel te herontwikkelen. "De rijksbijdrage duwt ons net over de grens om het op te kunnen knappen. Het is eigenlijk een oud klooster. Wij gaan het helemaal opnieuw ontwikkelen tot een woon-zorgcomplex."

Volgens het plan komen er straks 70 wooneenheden. Het kloostergedeelte is monumentaal en dat moet helemaal volgens de richtlijnen opgeknapt worden.

Erfgoed

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, trekt dit jaar 34 miljoen euro extra uit voor het restaureren van grote en kleine rijksmonumenten, molens en mobiele erfgoederen. In totaal gaat het om 27 projecten verspreid over het land.

De projecten ontvangen een tegemoetkoming van 70 procent van de totale restauratiekosten, als ze aan de criteria blijven voldoen. De andere 30 procent wordt betaald door de eigenaar.