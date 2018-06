Drie medewerkers ASML komen om bij ongeluk in Amerika

VELDHOVEN - Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Oregon zijn drie medewerkers van ASML in Veldhoven omgekomen. Volgens Amerikaanse media gaat het om Tim Albers (37) uit Oosterhout, Ronald Wall (25) en Jamie Shennan (22).

De drie slachtoffers zaten in een auto die bij de stad Salem van achteren werd aangereden door een pick-uptruck. De wagen van de Nederlanders klapte daarna op een andere auto.

Het ongeval gebeurde vorige week donderdag. Een slachtoffer overleed ter plaatse, de twee andere inzittenden overleden enkele dagen later in het ziekenhuis aan hun verwondingen.









De drie werkten voor ASML in Veldhoven, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. Ze vlogen op 1 juni vanaf Schiphol richting Oregon. "We hebben klanten in de VS dus we gaan er geregeld naar toe."

De familie van de slachtoffers is ingelicht door de Amerikaanse politie. Ook ASML heeft contact opgenomen met de nabestaanden. "Het hele bedrijf is in shock. Het ongeval heeft een enorme impact op alle medewerkers hier in Veldhoven."

In verband met de privacy van de slachtoffers en hun familie wil ASML verder geen mededelingen doen.