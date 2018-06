Bonte stoet scootmobiels trekt door de straten bij de eerste scootmobiel vierdaagse

TILBURG - Een vierdaagse waarbij je niet hoeft te lopen, domweg omdat de meeste deelnemers niet kunnen lopen. Maandagavond is de eerste scootmobiel vierdaagse van Brabant in Tilburg van start gegaan . Ruim 30 mensen reden er mee. “Dit is een leuk uitje. Want normaal zit ik toch veel alleen thuis”, aldus een oudere man.

En dat probleem hebben veel mensen. “Ik rij alleen nog zo’n beetje op en neer naar de supermarkt,” aldus een andere deelnemer. “Het is fijn dat je weer eens iets mee kunt doen. Vooral het gezelschap en dat je onderling weer eens wat kunt doen, dat heb je gewoon weinig. En dus toen dit op mijn pad kwam heb ik meteen ingeschreven.”



Isolement

En dat was ook prcies de bedoeling van organisator Heidi van Oven. “Het is de bedoeling dat we mensen uit hun isolement halen. Er zijn een heleboel mensen die niet vaak meer naar buiten gaan. Ze durven daardoor ook meer op hun scootmobiel te rijden. Met deze vierdaagse halen we ze naar buiten. We gaan samen lekker door het bos, waar ze anders nooit komen.”



De eerste avond rijdt de stoet richting het Belgisch Poppel. Het is een ritje van zo’n 18 kilometer. Ze trekken veel bekijks. “Mensen stoppen, zwaaien en maken zelfs foto’s”, aldus een erg enthousiaste vrouw.



Op de deelnemerslijst staan niet alleen de namen van de deelnemers, maar er staat ook vermeld wat iedereen mankeert. Iedereen heeft een hesje gekregen met een nummer, zodat snel is te zien wie wie is. “Want dat is wel belangrijk om te weten als het misgaat,” aldus de man die over de veiligheid gaat. “Ik heb ook de meldkamer even ingelicht. Je weet maar nooit.”