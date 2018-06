Wielerclub Oosterhout rouwt om clubgenoot Tim Albers die omkwam met collega's van ASML in Amerika

OOSTERHOUT - Het is een loodzware klap die wielerclub De Jonge Renner te verwerken kreeg deze week. De fietsliefhebbers uit Oosterhout vernamen dat hun club- en plaatsgenoot Tim Albers bij een verkeersongeval in Amerika om het leven is gekomen. Hij was daar voor het Veldhovense bedrijf ASML op dienstreis.

De wielervereniging heeft op de eigen website een in memoriam geplaatst. Het heengaan van Tim omschrijft de club als 'een enorme krachtige wind die plots is gaan liggen'. Zijn vrouw en twee kinderen worden sterkte gewenst.

De Jonge Renner herinnert zich hem als bezige baas. Iemand die op alle fronten voor de club actief was. 'Een gastheer voor nieuwe ouders en renners, een parcoursbouwer, een werver van sponsors en met veel overgave lid van vele commissies.'

Dynamiek

De enorme dynamiek van Tim is binnen de club vermaard. Hij wordt geprezen om zijn grote enthousiasme, zijn doorzettingsvermogen en gulle lach. "Timmetje was als een power-link. Een energievolle, soms chaotische maar uiteindelijk altijd weer een optimistische kerel die soms niet wist dat er ook remmen bestaan."

"Maar bovenal een persoon die partijen, mensen, wist te linken (...) Soms kregen we het idee dat dit nog meer zijn passie was dan het zitten op een fiets. Dienstbaar zijn en zichzelf nog wel eens wegcijferend", zo valt te lezen.

Enkeltje

De club maakt de trieste balans op en kiest daarvoor passende woorden. "Tim is niet meer. Net een enorme krachtige wind die plots is gaan liggen. De onrust is weg. Maar de stilte voelt beklemmend. Tim nam het vliegtuig. De retour nog in de koffer. Het werd een enkeltje. Tim werd van een power link een missing link. De schakel die je niet wil missen. Die in het fietstasje gaat voor het geval dat..."