Schoolverlaters gaan nog EEN keer samen op kamp: "Dit is toch een mijlpaal'

BERGEIJK - Veertig kilometer hebben ze gefietst voor hun allerlaatste schoolkamp samen. Veertig kilometer van hun basisschool Roald Dahl in Sint-Michielsgestel naar de vakantieboerderij in Bergeijk. De 33 leerlingen van groep 8 willen deze week vooral veel lol maken. 'Maar misschien vloeit er ook nog wel een traantje.'

"Het is toch een mijlpaal, een afsluiting van een belangrijke fase in hun leven," zegt leerkracht Leon van Geffen. Hij gaat al jaren mee op kamp. "De leerlingen hebben hierna nog een musical samen en daar willen we iets moois van maken, dus dit kamp is belangrijk om dat samen goed op te kunnen pakken."









'Dat de groep na het afscheidsfeest uit elkaar valt is geen onderwerp om moeilijk over te doen op het kamp, zeggen de meesten. "We willen vooral veel lol maken." Aan het programma zal het niet liggen. Dat zit boordevol spannende activiteiten met kanovaren, survival en spooktochten. Waar ze het meeste zin in hebben? 'Zwemmen!' roept een groept achtste-klassers bijna in koor.









Opgebrand

"Nu zitten ze nog vol energie, maar kom woensdag nog maar eens terug dan zie je een hele andere groep." Leraar Leon spreekt uit ervaring. Zelf zal hij aan het einde van de week ook behoorlijk opgebrand zijn, weet hij. Net als de andere leerkrachten en begeleiders die de kampleiding vormen. "We zijn heel blij dat we elk jaar enthousiaste ouders meekrijgen, ook voor de lekkere maaltijden." Maandag kookten de moeders pasta. We hebben er allemaal van gesmuld".